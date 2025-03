Il Segretario di Radicali italiani, Filippo Blengino, insieme a Bruno Gambardella e Alfonso Maria Gallo (Presidente del Comitato nazionale e membro della Direzione), ha visitato gli Istituti Penali Minorili di Airola e Nisida. “Più che Mare Fuori, qui è lo Stato a essere fuori! Lo Stato è assente: lascia soli i ragazzi e il personale, già in sottorganico e privo degli strumenti necessari per adempiere alla missione di reinserimento sociale”.

Così ha dichiarato in una nota il Segretario Filippo Blengin. Che prosegue “Ad Airola la struttura sta letteralmente cadendo a pezzi. I lavori di ristrutturazione previsti dovrebbero porre rimedio a una situazione inaccettabile: gran parte dei locali del carcere è inagibile e, a causa di infiltrazioni, muffa e rischio di crolli, l’area trattamentale è stata sgomberata. Nisida, invece, è sovraffollata e soffre una grave carenza di personale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia