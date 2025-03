Turchia: Bonelli, ‘arresto Imamoglu colpo democrazia, governo italiano doppiopesista’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il governo italiano ha qualcosa da dire sull’arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale oppositore del presidente turco Erdogan? La Turchia è un paese della Nato, ma il governo italiano rimane in silenzio di fronte all’eliminazione del suo principale oppositore, profondamente radicato nel paese. Quanto accaduto in Turchia rappresenta un colpo durissimo alla democrazia, e l’Italia non può adottare due pesi e due misure né avere una doppia morale sui temi dei valori e del diritto internazionale”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.