Se Nino Lombardi non potrà godere dell’unanimità sul Dup e sul Bilancio di previsione, oltre che su Conto consuntivo, la responsabilità sarà soltanto sua. Perché Forza Italia, sin da settembre, ha più volte formulato proposte specifiche senza che, però, il presidente della Provincia le prendesse seriamente in considerazione. Lo spiega, in una lunga missiva inviata al numero uno della Rocca, l’on. Francesco Rubano, che è pure coordinatore provinciale degli Azzurri. Innanzitutto il caso Iachetta, nei cui confronti Lombardi ha utilizzato “espressioni verbali inaccettabili”. A lei, il presidente dovrebbe chiedere scusa in quanto “destinataria di parole offensive e fuori luogo, non degne del ruolo che Lei ricopre”. Quindi, Rubano ricorda a Lombardi l’azione politica posta in essere in questi mesi.

