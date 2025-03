Governo: Scotto, ‘Calderone deve riferire in Parlamento’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il familismo come leva di crescita professionale e gestione del potere. Una cosa non nuova, peraltro. Per questo pretendiamo che la ministra Calderone venga in Parlamento. È il luogo dove ha preso la fiducia e ne deve avere rispetto. Non esiste uno spazio di valutazione autonoma possibile. La furbizia è un’onta per la Repubblica”. Lo scrive sui social il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.

“Marina Elvira Calderone: la laureata della domenica. Lei è a tutti gli effetti la ministra della Precarietà. Non esiste un atto del suo ministero -prosegue l’esponente Dem- che sia andato nella direzione di una maggiore stabilità del lavoro, della difesa dei salari e degli stipendi, di sostegno ai più poveri. L’inchiesta del ‘Il Fatto Quotidiano’ ha squadernato una serie infinita di anomalie per acquisire il ‘pezzo di carta’ che merita una risposta molto più seria di qualche goffa e imbarazzata battuta”.

“Per chi ha costruito una retorica di governo sulla centralità del merito scagliata come una clava contro i percettori di sussidi sociali è senz’altro un’incoerenza. Oltre che un conflitto di interesse abbastanza esorbitante”.