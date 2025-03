Notizie confortanti per l’export sannita con consuntivo 2024 che ha certificato un balzo record con 319,8 milioni di controvalore verso l’estero, 51,4 milioni in più rispetto al 2023 (consuntivo allora pari 268,4 milioni) e incremento percentuale del 19,1 per cento. Questo il valore di quanto fatto dalle aziende del beneventano secondo elaborazione della Cgia di Mestre.

D’altra parte però per il beneventano così come altrove, guarda con particolare interesse alle tensioni internazionali sui dazi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia