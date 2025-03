Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Sulla necessità di un’Europa a due velocità sulle decisioni da prendere “sono d’accordo con Prodi. Ma il punto non sono solo unanimità o geometrie variabili. Il punto è se questa decisione si basa sul debito comune o no. Finora sono state fatte buone cose, ma insufficienti. Per farne ulteriori, serve il debito comune”. Lo dice Paolo Gentiloni a In Mezz’ora su Rai3.