Ue: Nobili (Iv), ‘urgente costruire gli Stati Uniti d’Europa’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Meloni ha attaccato strumentalmente il manifesto di Ventotene per cercare di coprire i suoi fallimenti in politica estera e per nascondere le profonde divisioni della sua maggioranza. Ma ha sbagliato i suoi conti: attaccando Spinelli, Rossi e Colorni non ha colpito un totem della sinistra, ma ha colpito il cuore di tutti gli europeisti, milioni di persone che vogliono continuare a costruire gli Stati Uniti d’Europa”. Lo ha detto a Ventotene il consigliere regionale del Lazio di Italia Viva, Luciano Nobili.

“Oggi siamo a Ventotene perché il sogno che 80 anni fa è nato qui è oggi ancora più urgente da realizzare. Di fronte al conflitto in Ucraina, al caos geopolitico, ai dazi dell’amministrazione Trump e a tutto quello che sta succedendo nel resto del mondo, quel sogno è oggi ancora più urgente e dobbiamo dargli concretezza. Ora più che mai – conclude – è il momento di costruire gli Stati uniti d’Europa”.