Sanità, l’artista Poison: “L’opera rappresenta 12 valori di Marilab”

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – “Siamo stati contattati perché Marilab voleva inserire, all’interno di questo centro medico, un’opera che si distanziasse da quelli che sono i canoni del tipico laboratorio e studio medico. Marilab ha dodici valori aziendali e si è quindi avuta l’idea di rappresentarli su delle tele. Tutte insieme, queste tele, generano una visione fluida e continua dei dodici valori aziendali di Marilab”. Queste le parole di ⁠⁠Owen Poison, artista e autore – assieme a Steven Vittoni (in arte Noise) – dell’opera “Amore per la Vita”, all’evento ‘Il futuro della salute approda a Pomezia’, con il quale si è inaugurato Future Labs, il nuovo centro polispecialistico avanzato di Marilab.

Valori, quelli citati dall’artista, tra cui spiccano innovazione, eccellenza professionale, arte e benessere psicofisico e che convergono nella struttura all’avanguardia di Pomezia. Il polo medico inaugurato da Marilab rappresenta un nuovo modello di sanità che pone il paziente al centro del suo percorso di cura, un punto di riferimento nel panorama sanitario, in perfetto allineamento con la mission di Marilab e con i più rigorosi standard europei.

Marilab ha inoltre sempre creduto nella sinergia tra armonia, bellezza e benessere, declinando questa visione nel suo approccio olistico, che coinvolge tutti i sensi del paziente e che predispone in modo positivo ai percorsi di cura e terapia.