Governo: Fossi (Pd), ‘Calderone scelta da Meloni per curriculum? Destra senza vergogna’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “In un paese normale la ministra Calderone avrebbe già sgombrato ogni dubbio sulla sua reale formazione, molto prima di essere invitata a chiarire i suoi titoli accademici in Parlamento. Evidentemente la titolare del dicastero del Lavoro, in un governo dove siedono già da tempo numerosi indagati per reati gravi, ritiene che non essere trasparenti sulla laurea verso elettori e cittadini rappresenti una minuzia insignificante. Come darle torto? Anche perché, come emerse due anni fa sulla stampa, fu scelta da Giorgia Meloni proprio per il suo curriculum”. E’ quanto dichiara il deputato Dem Emiliano Fossi in una nota sulla laurea della ministra Calderone all’Università degli studi Link.