C.sinistra: Bonelli, ‘urgente alternativa a destra, Paese non può più aspettare’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Oggi più che mai è urgente costruire un’alternativa politica forte e credibile a questa destra, che mentre il Paese sprofonda nella crisi sociale, tenta di riscrivere la storia per nascondere le proprie responsabilità. Il caro energia, l’aumento della povertà, una pressione fiscale che pesa sempre di più sulle famiglie: il governo ignora questi problemi reali, preferendo manipolare la memoria collettiva e cancellare le radici antifasciste della nostra democrazia, attaccando il Manifesto di Ventotene”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenuto al congresso nazionale straordinario del Psi, che si svolge a Napoli.

“Ma la realtà del Paese è un’altra – prosegue il leader dei Verdi – 2,3 milioni di famiglie vivono in povertà energetica, la pressione fiscale aumenta e i cittadini pagano il prezzo di una politica che non offre risposte. Questo governo non ha soluzioni, ha solo propaganda. Chi oggi è all’opposizione, dentro e fuori dal Parlamento, ha la responsabilità storica di costruire un fronte comune contro questa deriva. Dobbiamo trovare punti di convergenza per un progetto politico che metta al centro giustizia sociale, lavoro, diritti e un modello di sviluppo sostenibile. Il tempo delle divisioni è finito: il Paese non può più aspettare”.