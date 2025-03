Autonomia: Lai (Pd), ‘Calderoli rilancia riforma senza risorse e a danno Sud’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Calderoli ci riprova con le riforme senza risorse e a danno del Sud. Incurante delle indicazioni della Corte costituzionale ed anche di quanto già segnalato da Svimez e Ufficio parlamentare di bilancio fa circolare una nuova proposta sull’Autonomia differenziata dove le principali novità sono la delega al Governo per realizzarla con decreti attuativi per aggirare la sentenza dell’Alta corte. E comunque non prevedendo oneri aggiuntivi per lo Stato, promette una riforma a costo zero incurante del fatto che servono risorse importanti per accorciare i divari tra Nord e Sud sulle materie delegate”. Lo afferma il deputato Pd Silvio Lai.

“Dividere l’Italia anche a costo di aumentare le diseguaglianze -aggiunge- è ormai chiodo fisso della Lega e del Governo che durante questa legislatura hanno già dato prova della loro propensione. In realtà tentano con il ministro Calderoli l’ennesima iniziativa propagandistica in vista delle prossime elezioni regionali. Quelli che contano sono i voti anche a costo di inganni e promesse irrealizzabili non certo gli interessi degli italiani che stanno affrontando con fatica la crisi economica a cominciare dalle bollette energetiche e che ora dovranno fare i conti con i dazi di Trump che metteranno in ginocchio migliaia di imprese del nostro Paese con rischi grandi sul fronte occupazionale. Ma si sa, per Calderoli e Salvini, di Trump si può dire solo bene perché in sintonia con le derive nazionaliste e sovraniste, contro l’Europa, tanto care alla Lega”.