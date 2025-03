Ue: domani delegazioni Pd, Avs, Iv e Più Europa a Ventotene

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Ci saranno delegazioni di Italia Viva con Luciano Nobili, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Più Europa con esponenti del Lazio all’iniziativa promossa dal Pd laziale per domani a Ventotene. La delegazione dem sarà composta, tra gli altri, dal responsabile Esteri della segreteria di Elly Schlein, Peppe Provenzano, con Roberto Morassut che ha ideato l’iniziativa, Michela De Biase, Andrea Casu oltre al segretario regionale, Daniele Leodori, ed eletti romani e in regione. Potrebbe riuscire ad esserci anche il capodelegazione in Ue, Nicola Zingaretti.

Si partirà in traghetto alle 9 da Formia, rientro alle 15. Dopo un passaggio davanti dalla tomba di Altieri Spinelli, si svolgerà una cerimonia nell’auditorium dell’isola in difesa dei valori europei dopo l’attacco reiterato della premier Giorgia Meloni al Manifesto di Ventotene.