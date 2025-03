Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Se inizi con il flash mob a Ventotene temo che non ti segua più nessuno. In questi giorni in cui Ronzulli dice non me ne frega, Renzi risponde è indecente, Bignami si getta addosso a Richetti, non si può. Io voglio discutere in modo serio, senza parlare di fascismo e anti fascismo. Mentre il mondo brucia siamo gli unici idioti che parlano di Ventotene”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.