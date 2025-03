Sanità, inaugurato a Pomezia nuovo centro diagnostico Marilab

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – Innovazione, eccellenza professionale, arte, benessere psicofisico. Valori che convergono in totale armonia nel nuovo Centro Marilab Future Labs, a Pomezia: una struttura polispecialistica all’avanguardia, un nuovo modello di sanità che pone il paziente al centro del suo percorso di cura, un punto di riferimento nel panorama sanitario, in perfetto allineamento con la mission di Marilab e con i più rigorosi standard europei.

Il Centro polispecialistico inaugurato oggi – riporta una nota – si estende su circa 1.300 mq distribuiti su un unico piano, ed è dotato di studi medici modernamente attrezzati con strumentazioni all’avanguardia. Tra queste, spicca l’innovativa risonanza magnetica da 3 Tesla con Ambient Experience e intelligenza artificiale e numerosi ambulatori specializzati. In particolare, l’area dedicata alla senologia è progettata seguendo il principio del Design Biofilico, con pareti decorate con immagini naturali, pensate per accompagnare le pazienti in un percorso di benessere, offrendo un’esperienza rilassante durante gli esami. Inoltre, il centro, nato dalla virtuosa collaborazione con Marilab, può contare sulla tradizione di un laboratorio analisi con oltre 60 anni di esperienza.

L’approccio olistico che coinvolge tutti i sensi del paziente e che predispone in modo positivo ai percorsi di cura e terapia è ormai un valore consolidato in Marilab che ha sempre creduto nella sinergia tra armonia, bellezza e benessere. L’aromaterapia grazie a ‘Mari’, il profumo d’ambiente esclusivo creato dal maestro profumiere Mauro Malatini e ispirato alla forza benefica dell’acqua; la filodiffusione di Marilab Wave Radio che trasmette musica a 432 Hz, la frequenza dell’universo, in grado di trasformare l’esperienza sonora in un potente strumento di rigenerazione, accompagnano gli ospiti nel proprio percorso di salute.

Il Centro Marilab Future Labs – prosegue la nota – offre una visione ancora più chiara e innovativa di questi valori, unendo alle terapie olfattive e sonore anche la cura della bellezza come sollievo per lo spirito. Future Labs di Pomezia ospita infatti un progetto artistico inedito appositamente ideato e realizzato per Marilab: una suggestiva esposizione di opere d’arte, nate dal talento di due artisti locali – Steven Vittoni (in arte Noise) e Matteo (Howen Poison) – che richiamano i valori che animano l’attività del gruppo. Tradizione, passione, bellezza, benessere, vita, cuore, affidabilità, spirito di servizio, scienza, coscienza, innovazione e amore, amore per la vita: un percorso visivo e concettuale in sintonia con la filosofia di Marilab.

“Sono fiero e orgoglioso di questo nuovo progetto – dichiara Luca Marino, direttore di Marilab – Sono sicuro che Future Labs diventerà un punto di riferimento prezioso per la sanità del territorio, portando vantaggi e servizi innovativi ai cittadini che decideranno di affidarsi a noi. Prendersi cura della salute dei pazienti è il nostro obiettivo da sempre e cerchiamo di portarlo avanti con coscienza e responsabilità, stabilendo sinergie virtuose con tutti gli attori della sanità”. “Credo anche – conclude Marino – che oltre a curare il corpo, occorra accarezzare l’anima. E’ questa consapevolezza che ci ha spinto ad accogliere nei nostri centri la bellezza e l’arte in tutte le sue forme. Una cura di eccellenza che dal corpo passa all’anima, stimolando tutti i sensi”.

Domani, sabato 22 il centro aprirà le porte ai cittadini con un Open day in via dei Castelli Romani 2M a Pomezia: dalle 10 alle 18, il team di Marilab sarà a disposizione per accogliere i visitatori e far conoscere da vicino la struttura, con un’intera giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Inoltre, chi si registrerà entro 3 mesi alla nuova Area personale ‘My Marilab’, lo spazio digitale dedicato ai pazienti, che consente di gestire la propria documentazione sanitaria in modo semplice e immediato, selezionando Marilab Future Labs come sede preferita avrà diritto a un Pacchetto analisi gratuito del valore di 40 euro.