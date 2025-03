Minori: Bazoli (Pd), ‘si aprono nuovi scenari, ora rivedere legge’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Aprendo alle adozioni dei single la Corte spalanca scenari nuovi e importanti nel diritto di famiglia, adeguando il nostro impianto normativo al nuovo contesto sociale”. Lo dice il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia.

“È una decisione che muove dalla presa d’atto di una società fortemente evoluta e cambiata in questi decenni, e della circostanza che il supremo interesse del minore ad uno sviluppo e una crescita in un armonioso contesto familiare ben può essere soddisfatto anche da un genitore single. Questa sentenza è l’ennesimo segnale della necessità di rivedere la legge sulle adozioni, che risale a oltre 40 anni fa, un’altra epoca, e che non solo deve coniugare l’interesse dei minori con le nuove realtà sociali e familiari che compongono la società italiana, ma deve farsi carico altresì della tutela dei diritti di minori nati attraverso le diverse modalità di procreazione”.