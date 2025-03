Medicina, 22 marzo Giornata per le malattie neuromuscolari, convegno al Gemelli

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) – Aggiornare sullo stato dell’arte della lotta alle malattie neuromuscolari, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla terapia e alla presa in carico del paziente. Con questo obiettivo domani, sabato 22 marzo, al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma si svolgerà l’ottava edizione della Giornata per le malattie neuromuscolari, in collaborazione con l’Associazione italiana di miologia e l’Associazione italiana sistema nervoso periferico.

A introdurre i lavori, alle 9 in Aula Brasca, saranno Serenella Servidei, coordinatore di sede, Uoc Neurofisiopatologia Policlinico Gemelli, e Giuseppe Zampino, direttore Uoc Pediatria, referente per le malattie rare del Gemelli al tavolo Regionale. Il focus del convegno – informa una nota – sarà in particolare sulla prevenzione e sulle terapie innovative in ambito di miopatie, miopatie metaboliche, malattie mitocondriali, neuropatie periferiche, amiotrofie spinali, sclerosi laterale amiotrofica, malattie della giunzione neuromuscolari. Una diagnosi tempestiva e corretta, seguita da trattamenti terapeutici e riabilitativi, nonché una gestione multispecialistica, sono infatti essenziali per garantire una migliore qualità della vita per i pazienti. In conclusione, dalle 12.30, la tavola rotonda ‘La difficoltà della gestione delle malattie rare nelle aziende sanitarie’ offrirà ampio spazio al dibattito tra rappresentanti delle istituzioni, associazioni, pazienti, medici e operatori del settore, per approfondire le sfide e le soluzioni legate a questo ambito di interesse.