Iv: Renzi depone fiore a Biella dove venne ucciso clochard

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Matteo Renzi, a Biella per la presentazione del suo nuovo libro, l’Influencer, ha deposto un mazzo di fiori presso il luogo dove nel 2002 Augusto Bianchet, persona senza fissa dimora, venne brutalmente picchiato e ucciso. Si legge in una nota di Iv.

Renzi, si spiega, ha ricordato anche il pestaggio pochi anni dopo di un clochard che protestava contro un comizio di Alleanza nazionale: per quel caso venne accusato e poi assolto il sottosegretario Andrea Delmastro. Alla figura del sottosegretario sono dedicate alcune pagine del suo libro l’Influencer, edito da Piemme.