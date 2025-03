Fi: Barelli, ‘con Bellomo rafforziamo battaglie per giustizia giusta’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Accogliamo con entusiasmo nel Gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati il collega Davide Bellomo le cui qualità umane e professionali sono apprezzate da tutti. Il suo impegno per l’Italia, in particolare per la sua regione Puglia, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra squadra azzurra per dare risposte adeguate ai cittadini. Inoltre la competenza che Bellomo esprime con eccezionale umanità sui temi giuridici potenzierà l’impegno di Forza Italia a favore di una giustizia giusta ed efficiente nell’interesse di tutti”. Lo dice il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli.