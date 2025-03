Dazi: Misiani a Tajani, ‘importare di più da Usa? E’ sindrome di Stoccolma’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Durante la presentazione del piano di accelerazione delle esportazioni italiane il ministro Tajani ha detto che ‘importare di più dagli USA è uno scudo contro i dazi’. È da non credere! Tradotto: se uno ti vuole rapinare, non reagire. Non chiedere aiuto agli altri. Arrenditi. Anzi, aiutalo il più possibile. Con il Tajani-pensiero siamo oltre la subalternità. Siamo alla sindrome di Stoccolma in purezza. Ma questi qui chi li consiglia?”. Così sui social Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.