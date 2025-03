Cagliari, 21 mar. – (Adnkronos) – Il corpo di un uomo è stato trovato in mare a Cagliari, potrebbe essere il 32enne scomparso assieme alla fidanzata. Due giorni fa era stato ritrovato nelle acque di Cala Fighera il corpo della 28enne Manola Mascia ed erano scattate le ricerche del fidanzato Paolo Durzu. Stamattina sono ripartite ed è stato trovato un corpo in quella zona. Una volta a terra ci saranno le operazioni di riconoscimento per verificare se sia il corpo di Dorzu.