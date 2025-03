Senato: Renzi, ‘Ronzulli? Non vogliono avere un’opposizione’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Questi non sono abituati ad avere un’opposizione. Oggi c’era l’intelligenza artificiale e all’articolo 6 c’era un emendamento intelligente del Pd e ce ne era uno di Fdi che andava nella stessa direzione di quello del Pd. Ma è arrivata la telefonata di Butti che ha detto di votare contro l’emendamento del Pd e anche quello di Fdi. Io ho sollevato la questione e la Ronzulli ha reagito come una che non vuole l’opposizione. E aggiungo che la maggioranza parlamentare non conta nulla”. Lo dice Matteo Renzi a Metropolis a Metropolis sul sito di Repubblica.