Salute, Travaglia (Nestlé): “Dal 2019 Nutripiatto presentato a 500mila bambini nelle scuole”

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) – “Il ‘Nutripiatto’ è un progetto di educazione alimentare rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, sviluppato in collaborazione con il Campus Bio-Medico di Roma e la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps). Dal 2019 ad oggi è stato presentato a circa 500mila bambini nelle scuole, contribuendo ad informare e a migliorare la conoscenza loro e delle loro famiglie sulla buona educazione alimentare”. Lo ha detto Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Gruppo Nestlé in Italia, intervenendo questa mattina a ‘Nutripiatto: educare al futuro un ‘pasto’ alla volta’, organizzato dalla multinazionale. Nel corso dell’evento, dedicato al progetto di educazione nutrizionale realizzato insieme a partner scientifici come la Sipps e il Campus Bio-Medico, sono stati presentati i principali risultati ottenuti negli anni e ripercorsa l’evoluzione del progetto.

“Le aziende hanno un duplice ruolo per quanto riguarda questa sfida importante dell’alimentazione”, sottolinea Travaglia. In primo luogo “continuare a migliorare, attraverso la ricerca scientifica e l’innovazione, la qualità dei loro prodotti, in modo da renderli sempre più adeguati alle sfide alimentari di oggi”. Inoltre, “hanno anche il ruolo di farsi parte attiva nella comunicazione e nella divulgazione dell’informazione delle buone pratiche e delle corrette abitudini alimentari. Noi lo facciamo da anni, in collaborazione con questi enti scientifici e con l’aiuto del ministero dell’Istruzione e del merito – conclude – per l’accesso alle scuole”.