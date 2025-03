I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno portato a termine due distinte operazioni polizia ambientale. In totale sequestro per 74 tonnellate di rifiuti e dodici denunciati a sommatoria delle due operazioni relative a illeciti per trasporto e gestione rifiuti.

