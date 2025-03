Se un mese fa era un “pinguino”, oggi è uno “sfaticato”, non avendo da fare, l’onorevole Francesco Rubano, né in Parlamento e né nel Sannio.

Questo, secondo Vincenzo De Luca, in replica alle dichiarazioni del deputato forzista. L’ennesimo botta e risposta prende spunto ancora dalla sanità, dalla situazione dei due ospedali, il “S. Pio” ed il S. Alfonso Maria dé Liguori di Sant’Agata. Il governatore della Campania era, ieri, all’inaugurazione del Campo Pozzi di San Salvatore Telesino.

