Rinviate a giudizio. Sono le undici persone tirate in causa da una inchiesta della Guardia di Finanza su fatture per operazioni ritenute non reali. Così ha disposto il Gup del Tribunale di Benevento dottore Salvatore Perrotta. Rinviate a Giudizio sono G. E., 43 anni di Montesarchio; C.S., 54 anni di Montesarchio; G.L., 58 anni di Forio d’Ischia; S.S., 52 anni di Montesarchio; A.T.S., 36 anni di Milano; G.G., 47 anni di Montesarchio; L.N., 64 anni di Montesarchio; A.P., 59 anni di Vietri di Potenza; F.I., 42 anni di Montesarchio; G.M., 41 anni di Montesarchio; C.B., 29 anni di Cervinara (a quest’ultimo è contestata solo la ipotesi di favoreggiamento).

