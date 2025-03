La Giunta comunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il Conto consuntivo dell’anno 2024.“Anche questa volta – spiega l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca – come accaduto già con il Bilancio di previsione siamo in perfetto allineamento con i tempi previsti dalla legge che prescrive l’approvazione del Rendiconto di gestione entro il 30 aprile. Dopo il via libera dei Revisori, andremo in Consiglio comunale per l’ok definitivo”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia