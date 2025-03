“A Durazzano si sta assistendo ad un caso che, probabilmente, è unico in Italia quanto a concentrazione di poteri: il sindaco Pasqualina Grasso dirige, infatti, l’ufficio tecnico – Area manutenzioni e servizi ambientali; L’area amministrativo-sociale e, come se non bastasse, l’area economico-finanziaria”.

Lo fa presente in un manifesto alla cittadinanza il gruppo consiliare di opposizione di Durazzano “Nuovi Orizzonti”.

