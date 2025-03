Alle spalle 5 pareggi consecutivi, gli ultimi 3 andando sempre sotto nel punteggio. Tra la gestione Pazienza e il ritorno di Auteri in panchina, il Benevento non è riuscito a riassaporare quel successo che manca dal 5 gennaio scorso, dalla rimonta da applausi contro il Catania. Un concetto, quello del recupero da situazioni di svantaggio, che la Strega ha messo in pratica anche nel suo peggior momento stagionale, pur senza mai trovare la vittoria.

