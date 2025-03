Il gruppo di minoranza consiliare di Colle Sannita ‘Impegno Comune’ ha deciso di intervenire nel pubblico dibattito sui risultati brillanti che il Comune ha registrato in merito all’attuazione dei progetti Pnrr.

È di qualche giorno fa, infatti, la notizia che il Comune di Colle Sannita è tra i più virtuosi in merito all’attuazione dei progetti del Pnrr, che si attesterebbe intorno al 91%.

Anche il Sindaco, su queste pagine, aveva commentato la notizia esprimendo orgoglio per i risultati ottenuti e ringraziando l’intera macchina amministrativa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia