L’obiettivo è di assestarsi su una mattonella il più vicino possibile al traguardo prefissato a inizio stagione e il Benevento avrà a disposizione 33 giorni per riuscirci. Una full immersione per i giallorossi che dovranno affrontare cinque gare prima della fine della stagione regolare e, di conseguenza, prima di conoscere il proprio cammino nella fase post season, quella dei play off. Serve un bottino di punti consistente in questo ciclo tosto che metterà a dura prova la tenuta già precaria della Strega.

