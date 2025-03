C’è il nuovo responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale del Pronto Soccorso del presidio Sant’Alfonso Maria de Liguori di Sant’Agata de’ Goti. SI tratta del medico Filippo Pigna, nonimato per il complesso incarico con atto di delibera del Dg Maria Morgante.

Movimento operativo della direzione strategica del ‘San Pio’ per cercare di dare risposte al territorio caudino e telesino riferimento territoriale del presidio ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liquori’ con paralisi attività notturna che rappresenta un problema in termini accresciuto afflusso di utenza anche per il PS del polo “Rummo” dell’Aorn “San Pio”.

