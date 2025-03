Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Nella vostra risoluzione per non dividervi in tre posizioni diverse avete fato sparire la Difesa comune e il piano di riamo di Ursula von der Leyen, l’avete scritta con l’inchiostro simpatico. Facile far sparire le proposte divisive, ci credo che siete compatti, non avete scritto nulla”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera.