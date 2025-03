Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Oggi lei ha deciso di oltraggiare la memoria europea ma noi non accetteremo tentativi di riscrivere la storia. Il Manifesto di Ventotene è riconosciuto in tutta Europa come base su cui è fondata l’Unione. Scritto da giovani antifascisti mandati al confino dai fascisti che non risposero all’odio con altro odio”. Lo ha detto Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera.