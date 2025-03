Ue: Schlein a Meloni, ‘fa interesse Italia o degli amici? Muta di fronte a Trump’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Chiedo a Giorgia Meloni quali interessi sta facendo: quelli dell’Italia o quelli degli amici? Voleva fare la pontiera e invece di si è ridotta a complice silenziosa di Trump”. Lo ha detto Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera.

“La voglio rassicurare: tutti sappiamo che l’Europa non può far affidamento su nessuno per la sua sicurezza e che nessuno pensa di rinunciare al rapporto con gli Stati Uniti ma di fonte agli insulti si reagisce e invece lei è rimasta muta. La vostra è una neutralità ideologica di chi non sa scegliere tra l’Europa e Trump. Questo silenzio a testa bassa relega il nostro Paese ai margini”.