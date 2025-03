Ue: Meloni attacca Ventotene e compatta opposizioni divise, Schlein ‘oltraggio’**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Sarà una ‘magia comunicativa’ delle sue, come dicono in Transatlantico dalle parti della maggioranza, quella di Giorgia Meloni che con l’attacco oggi in aula al Manifesto di Ventotene ha sviato l’attenzione dalle tensioni del centrodestra. Ma lo stesso effetto, la premier lo ha provocato anche nel campo avversario: le opposizioni divise, che si sono presentate in aula con 6 risoluzioni diverse, sono tornate a parlare con una sola voce nella difesa del Manifesto antifascista di Ventotene, testo fondante dell’Unione europea, sul quale la presidente del Consiglio ha detto di non riconoscersi: “Quella non è la mia Europa”.

Duro il commento di Elly Schlein: “Giorgia Meloni ha deciso in aula di nascondere le divisioni del suo governo oltraggiando la memoria europea. Noi non accettiamo tentativi di riscrivere la storia”. Scrive Matteo Renzi sui social. “La Meloni non ama Ventotene perché la storia di Ventotene dice il contrario della storia di Giorgia Meloni. Le prossime elezioni saranno un referendum tra chi crede nelle idee di Ventotene e tra chi crede in Giorgia Meloni. Noi non abbiamo dubbi su da che parte stare”.

L’effetto delle parole della premier si è visto anche nel voto delle risoluzioni. Dopo le divisioni nel Pd sul piano ReArm Eu, composte in una lunga mediazione, si temevano comunque ‘scarti’ rispetto alle indicazioni di voto. Non si sono verificati. “Tutto il gruppo ha votato compatto”, si fa sapere. E i tabulati lo confermano. Unica eccezione Lorenzo Guerini, che oltre alla risoluzione del Pd, ha votato a favore anche a quelle di Azione e Più Europa, meno critiche rispetto al testo dem sul piano ReArm Eu.

Nel dettaglio, il Pd ha votato ovviamente la sua risoluzione, bocciato quella della maggioranza, dato voto favorevole al punto del testo Avs in cui si dice no all’espulsione dei palestinesi da Gaza e contro, invece, alla richiesta sempre di Alleanza Verdi e Sinistra di interrompere l’invio di forniture militari a Kiev. Su quest’ultimo punto ci sarebbe stata qualche non partecipazione al voto tra i dem. Insomma, un risultato ‘ordinato’ dopo giorni di tensione nel Pd.

Altro punto che è stato rimarcato da tutte le opposizioni è stata l’assenza in aula, al momento delle dichiarazioni di voto, della premier Meloni. Dopo l’attacco al Manifesto di Ventotene, in aula si è accesa la polemica. Tra gli interventi è già virale sui social quello appassionato del dem Federico Fornaro. “Non è accettabile fare la caricatura di quegli uomini, lei presidente Meloni siede in questo Parlamento anche grazie a loro, questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qua grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici. Si inginocchi la presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli”, ha gridato commuovendosi in aula.

Dopo le tensioni, il timing dell’aula è slittato di diverse ore, quando ormai Meloni era già in partenza per il Consiglio europeo a Bruxelles. Di fronte alle proteste per l’assenza della presidente del Consiglio è intervenuto in aula il sottosegretario Alfredo Mantovano: “I governo ha massimo rispetto nei confronti del Parlamento, e in particolare la presidenza del consiglio e la presidente del consiglio, che però aveva presente il programma originario dell’Aula che avrebbe concluso i lavori nel primo pomeriggio e in questo momento è già in volo per Bruxelles”.

Una precisazione che non ha convinto le opposizioni. “Giorgia Meloni -attacca Elly Schlein- è fuggita di nuovo, non la vedevamo dal dicembre scorso e le volte che si è palesata in aula si contano sulle dita di una mano. Si è chiusa per mesi nel silenzio imbarazzato di chi non sa cosa dire o non vuole dire cosa pensa”. E poi Giuseppe Conte: “Avete cambiato idea su Ventotene, ma sfiorate l’irriconoscenza. Presidente Meloni adesso è volata a Bruxelles, non vedeva l’ora, eppure poteva rimanere”. Quindi Angelo Bonelli: “Questo è il manifesto di Ventotene, glielo avrei regalato alla presidente ma lei fugge dal dibattito parlamentare, anche perché ha un problema con la Lega”.

Al netto delle posizioni diverse all’interno del campo delle opposizioni, tutti i gruppi di minoranza evidenziano di contro quelle presenti nelle maggioranza. E stamattina il capogruppo leghista Riccardo Molinari ha servito un assist su questo parlando in tv. Lo rilancia Schlein: “La Lega ha sostanzialmente commissariato la presidente Meloni dicendo che non ha mandato per esprimersi al Consiglio Ue”. La segretaria Pd insiste nelle divisioni della maggioranza: “Nella vostra risoluzione, per non dividervi in tre posizioni diverse, avete fato sparire la difesa comune e il piano di riamo di Ursula von der Leyen, l’avete scritta con l’inchiostro simpatico. Facile far sparire le proposte divisive, ci credo che siete compatti, non avete scritto nulla”.