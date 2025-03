Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Dice che l’Europa del manifesto di Ventotene, scritto da antifascisti al confino, non è la sua Europa, non è l’Europa che vuole. Forse perché quel manifesto si intitolava ‘Per un’Europa libera e forte’? Cosa non vuole Giorgia Meloni, quindi? l’Europa libera? L’Europa forte?”. Così sui social Simona Malpezzi, senatrice del Pd.