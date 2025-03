Ucraina: Renzi, ‘tra Trump e Putin non è stata la telefonata della pace universale’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Spero che la telefonata di Trump e Putin faccia fare dei passi in avanti, non credo che sia stata la telefonata che qualcuno ha raccontato di pace universale, ancora non ci siamo, ci saranno a Gedda alla fine della settimana ancora dei colloqui di pace, mi pare di capire stavolta anche con la Russia, l’altra volta c’erano stati tra America e Ucraina. Io penso che ci voglia grande prudenza e un doppio binario: da un lato bisogna prepararsi ad un periodo di turbolenze che vedremo anche sui mercati, vale a dire ci saranno delle difficoltà per le famiglie, purtroppo”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“L’unico modo per risolverla è una grande iniziativa diplomatica e su questo -ribadisce l’ex premier- per me l’Europa ha dormito. In questi tre anni, lo dico dal 24 febbraio 2022, l’Europa doveva inviare un inviato speciale per fare la pace tra Russia e Ucraina, avevo proposto il nome di Tony Blair, ma questa è un po’ la maledizione di quelli che dicono le cose giuste troppo presto. Noi lo abbiamo detto tre anni fa, non l’abbiamo fatto e adesso l’accordo di pace si fa a Gedda e non si fa a Bruxelles o a Roma, questo è un po’ un limite del nostro Governo e della nostra Europa”.