Ucraina: ancora attacchi russi a infrastrutture, Berlino, ‘Putin sta giocando’

Berlino, 19 mar. (Adnkronos/Afp) – Vladimir “Putin sta giocando”. E’ il commento della Germania dopo i nuovi attacchi russi denunciati dall’Ucraina, il giorno dopo l’accordo per una tregua limitata concluso dal presidente russo con il suo omologo americano Donald Trump durante la loro lunga telefonata di ieri.

“Abbiamo riscontrato che gli attacchi alle infrastrutture civili non sono assolutamente diminuiti durante la prima notte dopo questa telefonata apparentemente rivoluzionaria e formidabile”, ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un’intervista televisiva.