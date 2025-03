Mo: Gaza, ‘almeno 13 morti in nuovi raid israeliani’

Gaza, 19 mar. (Adnkronos) – Fonti di Gaza riferiscono che sono in corso attacchi aerei in diverse zone della Striscia, mentre i bombardamenti notturni sembrano proseguire a ritmo serrato. La difesa civile dell’enclave afferma che 13 persone sono state uccise negli attacchi durante la notte.

Sono stati segnalati attacchi da parte di aerei israeliani nei pressi di Khan Younis, nel sud di Gaza, nonché in diverse aree a sud di Gaza City, vicino all’estremità settentrionale della Striscia.

Quds news, un’emittente di Gaza legata ad Hamas, afferma che il bilancio delle vittime nella rinnovata offensiva israeliana è salito a 429. Le autorità sanitarie controllate da Hamas avevano precedentemente stimato il bilancio delle vittime a 408.