Furto banche dati: difesa Pazzali deposita memoria, ‘non sapeva degli Sdi’

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – “Dalle conversazioni intercettate emerge come Pazzali non solo non fosse assolutamente a conoscenza dello Sdi ma anche come Gallo, con la complicità di Calamucci, lo estromettesse da ogni attività, percependo financo le richieste di aggiornamenti di Pazzali quasi come una indebita ingerenza”. E’ uno dei passaggi di una memoria presentata dalla difesa di Enrico Pazzali, tra gli indagati dell’inchiesta sul presunto dossieraggio che riguarda la società Equalize, durante l’udienza al Tribunale del Riesame in cui la Procura di Milano insiste sui domiciliari per il presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano.

La difesa di Pazzali, rappresentata dai legali Federico Cecconi e Natascia Forconi, smantella – dichiarazione per dichiarazione – gli interrogatori in cui l’ex superpoliziotto Carmine Gallo (morto per infarto lo scorso 9 marzo) e l’hacker Nunzio Samuele Calamucci tirano in ballo Pazzali sui presunti dossieraggi illeciti.