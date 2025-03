Cni-Aeit, intesa per aggiornamento professionale degli ingegneri

Roma, 19 mar. (Labitalia) – Il Consiglio nazionale degli ingegneri e l’Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni (Aeit), hanno firmato un protocollo d’intesa che ha per obiettivo la diffusione e la valorizzazione della cultura tecnica, oltre all’aggiornamento e alla formazione professionale degli ingegneri liberi professionisti e dei dipendenti di aziende e di enti pubblici. In particolare, i due enti si impegneranno congiuntamente in attività di promozione, aggiornamento e formazione della figura dell’ingegnere, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca.

“Il Consiglio nazionale – afferma Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – è costantemente impegnato al fine di favorire nel miglior modo possibile la formazione e l’aggiornamento continuo degli ingegneri italiani. Il protocollo che abbiamo firmato con Aeit mira, oltre all’ulteriore diffusione della cultura tecnica, a perfezionare il bagaglio di competenze degli ingegneri in tema di elettronica, elettrotecnica, automazione, informatica e telecomunicazioni. Siamo certi che questa collaborazione con Aeit darà frutti molto importanti”.

“La Aeit, associazione culturale costituita il 1° gennaio 1897 ed ente morale dal 1910 – afferma Giuseppe Parise, presidente generale dell’Aeit – è analogamente impegnata alla crescita culturale e all’aggiornamento professionale dei propri soci, ingegneri, periti e tecnici. Il protocollo che abbiamo firmato con Cni mira a promuovere che tutte le competenze negli ambiti sopracitati possano mantenersi in numero più che sufficiente ed essere formate in modo adeguato alla elevata qualificazione che i tempi richiedono”. Nell’ambito di questo accordo il Cni potrà avvalersi delle competenze e delle professionalità di cui l’Aeit dispone per integrare e sostenere la cultura tecnica degli iscritti agli Ordini territoriali degli Ingegneri ed il loro aggiornamento professionale nei settori di pertinenza dell’Aeit. Le parti si sono impegnate a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, con funzioni tecnico-operative, per l’effettiva attuazione del protocollo. La durata dell’accordo è di tre anni.