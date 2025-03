Web Industry: quando la priorita’ di una azienda e’ la crescita ed il benessere dei lavoratori. Anche questa e’ sostenibilita’

(Adnkronos) – Udine 18 marzo 2025 – Web Industry punta sulla conoscenza certificata e sulla crescita delle competenze dei collaboratori. La formazione interna dei dipendenti è oggi uno dei benefit più richiesti nel momento in cui si cerca un nuovo lavoro; come riportato da ‘Agenda Digitale’, comparatore di software online, emerge che il 95% degli intervistati ritiene importante che le aziende offrano training ai dipendenti. È la modalità online e on demand la strategia privilegiata, con il 37% delle preferenze.

L’azienda di Udine mette a disposizione dei suoi collaboratori i corsi online di Udemy, multinazionale specializzata nel knowledge publishing con oltre 25Omila corsi online, con focus dal marketing al design, dall’IT e software allo sviluppo. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e crescita delle risorse interne. Alle lezioni a tema professionale se ne aggiungono alcune relative al “tempo libero”, tra cui studio delle lingue straniere, crescita personale, salute e fitness e arte e creatività.

‘L’obiettivo principale è fornire ai collaboratori strumenti concreti per accrescere le competenze in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Inserire nuove competenze necessarie a rispondere alle sfide di mercato. Favorire il confronto con il know-how di professionisti a livello globale. Sfruttare modalità di apprendimento flessibili e personalizzabili, rese possibili dalle tecnologie moderne. ‘Internet offre una quantità infinita di informazioni e corsi, molti di questi non sono certificati o non sono basati su fonti affidabili. Con Udemy, invece, secondo Web Industry, è possibile garantire ai collaboratori l’accesso a contenuti di alta qualità, curati da esperti del settore. Questa è una certezza fondamentale per chi vuole accrescere le proprie competenze in modo sicuro ed efficace. Altrettanto importante è permettere ai nostri collaboratori di coltivare le loro passioni e i loro interessi. Che si tratti di sport, musica, arte o scrittura, poter apprendere attraverso corsi dedicati contribuisce a un benessere generale che si risente poi positivamente nel contesto lavorativo’ ha affermato Alessandro Rubini, presidente di Web Industry.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Web Industry di promuovere lo sviluppo professionale e personale dei propri collaboratori. L’azienda intende continuare a investire in strumenti e risorse che migliorino le capacità individuali e collettive, contribuendo al successo dell’intero team.

