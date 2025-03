Esercizio in casa della prostituzione e sfruttamento dell’attività di prostituzione: sono i due reati contestati a una 57enne originaria della Repubblica Dominicana.

Per la donna scattata denuncia in stato di libertà. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile la caraibica avrebbe sfruttato l’attività di prostituzione di due sudamericane, con prestazioni pubblicizzate su piattaforme web.

