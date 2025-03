Nella giornata di ieri, Anas ha proceduto a consegnare alla Società specializzata CCM Srl – con sede in Casagiove (CE) – i Servizi di Bonifica Bellica relativi all’intervento di raddoppio della strada statale 372 “Telesina” ovvero all’intervento di adeguamento a quattro corsie – 1° lotto – tra il km 37,000 (svincolo di San Salvatore Telesino) ed il km 60,900 (svincolo di Benevento), in provincia di Benevento. Nello specifico, tali attività consistono nella bonifica, di tipo sistematico terrestre, da ordigni esplosivi, residuati bellici (come da normativa vigente in materia) e vengono eseguite, sulla base di un progetto redatto ad hoc da Anas, nelle aree del sedime dei lavori. Con la consegna avvenuta, si aggiunge un altro tassello alle attività propedeutiche già avviate, in vista della cantierizzazione dei lavori, con l’obiettivo di procedere alla loro esecuzione mentre prosegue, in parallelo, l’iter approvativo del progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore (trattasi di appalto integrato).

