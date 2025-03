La crisi di Mario Perlingieri coinvolge anche la Nazionale. L’attaccante giallorosso è finito ai margini della spedizione azzurra guidata dal ct Bernardo Corradi prevista per l’ultimo impegno di Elite League dell’Italia U20, contro la Turchia. Il classe 2005 del Benevento paga il momento da dimenticare vissuto con la Strega, sia in termini di collettivo che, soprattutto, in ottica individuale. L’ultimo gol con il suo club risale al 20 dicembre scorso, alla trasferta del “Lamberti” contro la Cavese.

