Meglio un rimorso che un rimpianto. E’ questo il pensiero che si sta diffondendo in casa di un Benevento che, nonostante la profonda crisi in cui è finito, non ha intenzione di alzare bandiera bianca prima del tempo. Almeno, non senza aver tentato di cambiare l’inerzia e a chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile. Del resto, è sempre meglio provare e sbagliare, che poi rimanere col dubbio su ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Anche perché di sentenze definitive non ce ne sono: con ancora cinque partite da disputare, in linea teorica la Strega è ancora in corsa per il terzo posto, sebbene il ritardo dal Monopoli sia tutt’altro che semplice da colmare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia