“Nessun governo istituzionale”. Francesco Rubano gela Lombardi. Forza Italia si tira fuori. La posizione netta giunge alla vigilia dell’incontro tecnico-politico fissato per stamattina alla Provincia.

A mettere i paletti provvede il deputato e segretario provinciale, Francesco Maria Rubano, durante la conferenza stampa indetta per ieri pomeriggio, per discutere della crisi politica che ha mandato in minoranza il presidente.

Rubano ha subito sgombrato il campo da ogni equivoco: “Non esiste alcun governo istituzionale, non è la locuzione giusta per spiegare il momento politico che viviamo. Non mi presterò a operazioni di facciata”.

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia ha poi ricordato come il partito, ancor prima che la crisi politica emergesse in modo evidente il 31 dicembre, avesse già posto condizioni precise per un cambiamento radicale nella gestione dell’ente. Condizioni che restano invariate: riduzione drastica delle spese legali, criteri oggettivi per la manutenzione e gli interventi straordinari sulle strade, attraverso l’adozione di un software per garantire trasparenza, fine della gestione clientelare dell’ente.

