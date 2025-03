“Invitiamo tutti, in particolare chi occupa ruoli istituzionali, a non lasciarsi vincere dal facile populismo demagogico ed esaminare le vicende: su Palazzo Zoppoli siamo stati cristallini nello spiegare in commissione e sugli organi di stampa la vicenda. Se la volontà è far salire, di pochi millimetri l’applausometro si eviti di farlo su complesse questioni amministrative, con risvolti giuridici che richiedono lassi di tempo fisiologici per essere risolti, che stiamo affrontando con serietà e impegno”.

L’amministrazione comunale prende posizione in ordine alla situazione dei locali dell’ex bar Strega, siti al piano terra di palazzo Zoppoli al corso Garibaldi. La nota è demandata all’assessore al Patrimonio Attilio Cappa ed al presidente della commissione Antonio Picariello, organo che in questi ultimi mesi più volte si è occupato della questione.

