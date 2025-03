Si è svolto ieri mattina, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, l’incontro di natura operativa e di carattere preliminare tra i sindaci che hanno condiviso il percorso d’istituzione della Città Metropolitana del Sannio.

Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato il docente di Diritto amministrativo dell’Unisannio Pierpaolo Forte, i Sindaci di Comuni – contigui per vicinanza geografica e per una rete di interconnessioni socio-economiche e turistiche – si sono impegnati nella sfida di potenziare in modo sistematico e con un preciso inquadramento normativo un itinerario comune finalizzato ad aumentare la qualità delle risposte da offrire ai cittadini e ad accorciarne i tempi.

