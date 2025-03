Macedonia del Nord: ministro Interni, ‘discoteca senza licenza, indagini su possibile corruzione’

Skopje, 16 mar. (Adnkronos/Afp) – Le autorità della Macedonia del Nord stanno indagando su un possibile caso di “corruzione” in relazione all’incendio che ha ucciso almeno 59 persone in una discoteca. Lo ha riferito il ministro degli Interni Pance Toskovsky.

“Questa azienda non ha una licenza legale per lavorare. Questa licenza, come molte altre cose in Macedonia nel passato, è legata alla corruzione”, ha detto Toskovsky durante una conferenza stampa a Kocani, una piccola città nell’est del paese balcanico dove è avvenuta la tragedia durante un concerto nella notte tra sabato e domenica.